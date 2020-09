Larino: dodicenne positiva al Covid, sospese le lezioni in una classe della media Magliano

Anche la sorella del bambino di 5 anni di Larino colpito da Coronavirus è risultata positiva, e come lei pure il papà. I risultati arrivati, ora, preoccupano la comunità frentana perché si apre un nuovo fronte, quello della scuola media frequentata dalla ragazza di 12 anni. Si tratta dell’istituto Magliano dove da domani 24 settembre su decisione del dirigente scolastico Antonio Vesce verranno sospese le lezioni della classe seconda C. Verranno effettuati i tamponi agli alunni della classe, ai docenti e al personale Ata. La ragazzina ha frequentato la scuola fino allo stop previsto per il referendum. Nei giorni scorsi sono risultati positivi il fratello di 5 anni e la madre del bambino, entrambi di origine boliviana. Le condizioni del piccolo, che ha una polmonite, sono delicate, ed è stato trasferito al Bambin Gesù per precauzione, per un monitoraggio continuo. Il bimbo era andato a scuola solo il primo giorno, il 14 settembre, e poi non aveva più frequentato l’asilo Novelli per sintomi influenzali. Poi dopo qualche giorno la diagnosi e la decisione di trasferirlo a Roma. Si ipotizza che l’origine del contagio sia riconducibile ad alcuni giorni di permanenza a Roma del bambino, dal padre biologico, proprio prima del rientro a scuola.