7 medaglie su 8. 5 argento, 1 oro, 1 bronzo.

Ottimo risultato per il team molisano di cuochi, partito qualche giorno fa per Rimini per disputare i Campionati italiani di cucina, promossi ed organizzati dalla Federazione italiana cuochi.

Dal 18 al 20 febbraio 2024 ha avuto luogo l’8° edizione del campionato, all’interno della manifestazione “Beer & Food Attraction”, presso Rimini Expo Centre Italy.

Si è rinnovata anche quest’anno la collaborazione fra Italian Exibition Group e Federazione Italiana Cuochi per la più importante e completa competizione culinaria nazionale, riconosciuta dal circuito Worldchefs.

Gli chef molisani hanno disputato una brillante competizione piazzandosi sul podio di quasi tutte le categorie in gara.

Di seguito i risultati:

Categoria lady chef : medaglia d’argento per Solly Tomasone su 20 partecipanti. Il suo piatto : “Piramidi allo zafferano, canocchie e pomodoro dorato”.

Categoria starter : medaglia d’argento per lo chef Domenico Ruggeri, con il piatto “trilogy di baccalà”, Moldovenau Valentina con la “Pescatrice in manto di scarola e ortaggi” , lo chef Valentin Nestor, con “assoluto di volpina”



Medaglia di bronzo per Ernesta Vassolo con il piatto “Filetto di maiale ai sapori del Matese”.

Categoria pasticceria

Medaglia argento per Andrea Soledad lopez su 30 partecipanti, con la sua “Cheesecake moderna speziata al cardamomo, crema allo zafferano e gelato all’anice”.

Categoria miglior allievo scuola alberghiera:

Medaglia d’oro per Andrea Baldi e il professore Ermanno Paglione.