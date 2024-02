Già da oggi presso il Venafro Palace Hotel è aperto il villaggio sportivo dove gli atleti potranno ritirare i pettorali, il pacco gara ed avere tutte le informazioni tecniche inerenti il percorso. Un momento importante per la città di Venafro e per l’intero movimento sportivo regionale. In conferenza stampa, sia il sindaco Ricci, che il presidente della Provincia di Isernia Saia, hanno ribadito l’importanza della vicinanza delle istituzioni a manifestazioni di caratura nazionale, come quella organizzata dalla Faga Gioielli Atletica Venafro, che non possono non prevedere il patrocinio delle istituzioni locali perché forte è il binomio tra lo sport e il territorio e forte è il ritorno in termini di visibilità, oltre che economico. L’appuntamento è per domani mattina sul Lungorava con partenza alle ore 9.30.