La comunità molisana di Roma si prepara per un evento esclusivo che promette di essere una delle serate più memorabili dell’anno. Giovedì 22 febbraio, il celebre locale “Aforisma”, situato nell’affascinante Piazza Barberini, diventerà il punto di ritrovo per i molisani e i loro amici nella Capitale. L’evento inizia con un aperitivo e proseguirà fino alle 2.

La musica sarà curata da DJ Pietro Rama, noto ex speaker di Radio Luna e ora apprezzato doppiatore a Roma, e The President, già famoso per aver organizzato diversi eventi in provincia di Isernia e sulle spiagge molisane.

Il duo promette di infondere energia e ritmo nell’atmosfera già elettrizzante di Piazza Barberini.

Ad arricchire l’esperienza musicale ci saranno le note del sax di Alex di Rocco, creando un connubio perfetto tra musica elettronica e sonorità più classiche.

Questa serata all’Aforisma non sarà solo un’opportunità per ballare e divertirsi, ma anche un momento per ritrovarsi, creare nuove amicizie e celebrare la presenza molisana a Roma. “Il Molise esiste, anche a Roma!” è il messaggio che gli organizzatori vogliono trasmettere, un’iniziativa che va oltre la semplice festa, diventando un simbolo di comunità e condivisione.

Non perdete questa serata unica, dove il cuore molisano batte forte nel centro della Città Eterna.