E’ tornata la paura a Montecilfone, dove ieri 29 giugno alle 18,21 è stata registrata una scossa di magnitudo 3,5 alla profondità di 18 chilometri. Tanta paura e gente in strada e il ricordo è tornato indietro di due anni, al sisma del 14 e del 16 agosto 2018. La scossa di ieri ha danneggiato i due edifici già inagibili da due anni: il serbatoio dell’acqua e la chiesa. Il parroco Don Franco ha aperto l’edificio religioso proprio per documentare gli ulteriori danni provocati dalla scossa: nuove crepe lungo le pareti e calcinacci a terra. Anche dal serbatoio dell’acqua sono caduti pezzi di cemento, proprio nei giorni scorsi si sono sbloccate le procedure per la messa in sicurezza dell’impianto. La scossa di ieri è stata avvertita in maniera distinta dalla popolazione e anche negli altri centri del Basso Molise.

Questa mattina i controlli sugli edifici sono proseguiti, mentre in paese si cerca un po’ di normalità, con una bevuta al bar e la spesa e le commissioni da sbrigare. Sul piede di guerra il sindaco Giorgio Manes, che chiede a gran voce la nomina di un commissario alla ricostruzione. A distanza di due anni dal terremoto del 14 e del 16 agosto, infatti, manca ancora qualcuno che coordini i lavori. “Ora basta, vogliamo la nomina del commissario alla ricostruzione, i soldi ci sono e chiediamo che si parta con la ricostruzione pesante che tutti stiamo aspettando. La prossima settimana insieme agli altri sindaci protesteremo contro il governo” ha commentato il sindaco.