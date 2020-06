500 morti al giorno per cancro, l’allarme della Lilt: “Si potenzi il sistema sanitario”

Più mezzi diagnostici e più operatori sanitari per i malati di cancro. L’appello arriva dalla Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, secondo cui passata la fase delle chiusure forzate ora è necessario potenziare il sistema sanitario. “L’emergenza sanitaria legata al Covid – ha esordito Carmela Franchella, presidente della sezione provinciale della Lilt– ha pesato fortemente sui malati di tumore a causa di terapie e controlli rinviati, esami diagnostici e visite cancellati. L’emergenza Coronavirus ha danneggiato tutti i malati, sia quelli che già stavano combattendo contro il tumore ma anche i nuovi malati spesso a causa delle diagnosi tardive”. “La nostra sezione non si è fermata – ha aggiunto la Franchella – e la LILT ha attivato una serie di iniziative per continuare ad essere al fianco dei malati oncologici”. La Lilt ha continuato a fare prevenzione anche con la metodologia a distanza, ma purtroppo è stato interrotto il servizio di trasporto dei malati e le visite presso gli ambulatori di psicologia e di nutrizionistica. Adesso è il momento di mettere in campo maggiori risorse e più personale. Stando ai dati forniti dalla Lilt nazionale in Italia muoiono 500 persone al giorno a causa del cancro e ci sono mille nuove diagnosi. L’emergenza Coronavirus, ora, ha peggiorato la situazione, con visite rinviate, controlli di prevenzione e follow-up cancellati, terapie trascurate: tutto questo non potrà che trasformarsi in nuove tardive diagnosi e nuovi morti. Secondo la Franchella non si sta recependo fino in fondo la gravità della situazione. “E’ tempo che le Regioni potenzino il sistema sanitario: i cittadini devono conoscere bene i rischi e i numeri del fenomeno cancro, non solo quelli del Covid. Solo così – conclude la dottoressa Franchella- sarà possibile fare prevenzione”.