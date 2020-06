Colli a Volturno, sei ‘borse lavoro’ al Comune

Il Comune di Colli a Volturno si allinea alle normative previste in vigore e a tutte le opportunità concesse a livello regionale e anche dal Governo Centrale. In questi giorni l’amministrazione comunale cittadina guidata dal sindaco Emilio Incollingo ha reso pubblici diversi avvisi. I due più importanti riguardano il bando per le borse lavoro, ben sei posti, e quello di utilità pubblica per interventi da attuare sul territorio comunale riservato a nuclei familiari svantaggiati. Per le borse lavoro ci sarà possibilità di compilazione e presentazione delle domande fino al prossimo 10 luglio, esteso fino al 27 luglio il termine per la presentazione delle domande per lavori di utilità pubblica.