Pettoranello. Incidente sulla Ss  17, ferito motociclista di Campobasso

Incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 28 giugno, sulla statale 17, nel territorio di Pettoranello. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia stradale, un motociclista di 40 anni, di Campobasso, ha perso il controllo della moto, finendo contro il guard rail. Soccorso dal 118, è stato trasportato al pronto soccorso del Veneziale di Isernia. Il motociclista ha riportato vari traumi, giudicati di media gravità, in particolare a una gamba.