Isernia: Fiera delle Cipolle, edizione 2020 in forma ridotta

Con ordinanza comunale n. 102 del 26 giugno, sono state disposte alcune modifiche temporanee alla viabilità, allo scopo di attivare un’area pedonale in concomitanza con lo svolgimento del “Mercatino della Cipolla 2020” che si terrà in piazza Michelangelo, davanti l’ex Ignazio Silone, domenica 28 giugno, dalle ore 8 alle ore 24.

Per tale data e durante le ore suindicate, varranno il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata lungo corso Risorgimento, nel tratto compreso tra l’Auditorium Unità d’Italia e Via Formichelli,.

Il transito e la sosta saranno consentiti agli automezzi del Comune, a quelli delle Forze di Polizia, ai veicoli di emergenza e soccorso e ai velocipedi; nonché, previa autorizzazione, alle persone con limitate o impedite capacità motorie.