Casa abusiva a Rio Vivo: la Finanza denuncia quattro persone

Il Roan della Guardia di Finanza ha sequestrato a Rio Vivo, sul litorale sud di Termoli, una casa di circa 180 metri quadri realizzata in regime di abusivismo edilizio e priva di un regolare sistema di smaltimento delle acque reflue. Sullo stesso terreno agricolo oltre alla villetta erano stati realizzati anche altri manufatti, anch’essi sequestrati dalla Stazione Navale di Termoli. Quattro le persone denunciate alla Procura di Larino anche per i reati di danneggiamento e deturpamento ambientale, considerando che il fabbricato si trova in una zona sottoposta a vincolo e in un sito di importanza comunitaria.