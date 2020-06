Fca utilizzerà la linea di credito da 6,3 miliardi per “un ampio piano di investimenti per l’Italia, gran parte del quale gia’ avviato”. Presso lo stabilimento di Termoli sarà sviluppato un nuovo motore ibrido per le jeep renegade e Compass e per la Fiat 500 X prodotte a Melfi. I principali avvii di produzione saranno scaglionati durante quest’anno e nel 2021, per completarsi nel 2022. Questo piano ambizioso – sottolinea il gruppo automobilistico – coinvolge la gamma prodotto di tutti i brand e di tutti gli stabilimenti italiani, con importanti migliorie previste anche per i gruppi motore e trasmissione. Fca ha recentemente avviato – ricorda l’azienda – le linee produttive della nuova Fiat 500 elettrica a Torino e delle Jeep Renegade e Jeep Compass ibride plug-in a Melfi, oltre al completamento dello sviluppo tecnico e dell’avvio a breve della produzione della nuova “super sportiva” Maserati MC20 nello storico stabilimento di Modena.

La linea di credito con Intesa Sanpaolo sara’ destinata – spiega Fca – esclusivamente alle attivita’ nazionali del Gruppo e al sostegno delle oltre 10.000 piccole e medie imprese che costituiscono il settore automotive in Italia.

In base ad un innovativo meccanismo – che potrebbe essere esteso ad altri settori di attivita’ in Italia – tutte le erogazioni derivanti dalla linea di credito saranno gestite attraverso conti correnti dedicati, accesi con Intesa Sanpaolo allo scopo di garantire supporto operativo per i pagamenti alle attivita’ di Fca in Italia e ai fornitori italiani di Fca, sostenendo pertanto la ripartenza delle produzioni in Italia e la prosecuzione dei principali progetti di investimento negli impianti italiani del Gruppo e presso i propri fornitori.

“Non spostiamo nessuna produzione all’estero – ha detto Pietro Gorlier, responsabile delle attività europee di Fca -. I nostri sviluppi produttivi sono in Italia dove la produzione aumentera’”.