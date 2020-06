Termoli, i Carabinieri fermano un giovane di 25 anni per spaccio di droga

Proseguono le attività di contrasto all’illegalità, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Termoli, sulla costa molisana.

Ieri, nel corso di mirati servizi di contrasto all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato individuato e poi fermato in una zona centralissima della città adriatica un venticinquenne di origine straniera, già noto alle Forze dell’Ordine.

Dopo la perquisizione, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina e hashish, e di circa 500 euro divisi in banconote di vario taglio.

Il giovane è stato così condotto nella caserma di Via Brasile per gli ulteriori accertamenti, mentre quanto complessivamente rinvenuto è stato sequestrato.

Successivamente, è stata formalizzata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, mentre sono iniziati gli approfondimenti del caso per identificare provenienza della sostanza stupefacente e relativi luoghi di spaccio.

“I militari della Sezione Operativa – hanno fatto sapere dalla Compagnia di Teroli – vestendo abiti civili ed effettuando servizio su mezzi privi dei colori d’istituto, hanno modo di osservare e controllare in piena riservatezza, persone e località critiche e, pertanto, rappresentano un’ottima risorsa per il contrasto a soggetti che desiderano consumare reati sul territorio molisano”.