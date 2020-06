Sistema di sorveglianza delle ondate di calore, tra le città monitorate dal Ministero c’è anche Campobasso

Con l’arrivo dell’estate e in previsione di giornate di caldo torrido, il Ministero ha attivato un sistema di sorveglianza delle ondate di calore e tra le città italiane monitorate c’è Campobasso.

Prevenire gli effetti negativi del caldo sulla salute, soprattutto delle persone piu’ fragili è dunque l’obiettivo della pubblicazione sul portale del Ministero della Salute dei bollettini sulle ondate di calore in Italia. Bollettini che sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia del sistema sanitario della Regione Lazio, nell’ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione. Vengono pubblicati, come ogni anno dal lunedi’ al venerdi’, a partire da meta’ maggio fino a meta’ settembre. Il sistema operativo e’ dislocato in 27 citta’ italiane e consente di individuare, ogni giorno, per ogni specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche a rischio per la salute, soprattutto dei soggetti vulnerabili quali anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza. Tra le città monitorate, dunque, c’è anche Campobasso, che spesso risulta tra i centri con temperature più alte, così come, in inverno, tra quelli in cui fa più freddo.

I bollettini sono consultabili anche attraverso la APP Caldo e Salute, realizzata dal Ministero della Salute in collaborazione con il Dipartimento di Epidemiologia del servizio sanitario della Regione Lazio – ASL Roma 1. La APP e’ disponibile online per dispositivi Android su Play Google e per iOS su App Store.

Dal portale del ministero e’ possibile scaricare opuscoli relativi alle ondate di calore, rivolti alla popolazione generale e agli operatori del settore (medici, personale delle strutture per gli anziani, personale che assiste gli anziani).