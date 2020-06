Buon sangue non mente, manifestazione della Croce Rossa a Isernia

Fabio Rea, in qualità di presidente della CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ISERNIA, invita tutta la popolazione alla manifestazione BUON SANGUE NON MENTE, inerente la giornata mondiale della donazione di sangue. La manifestazione si svolgerà in Piazza Stazione il giorno 20 giugno 2020 dalle ore 14.30 all ore 20.00 I giovani della CRI intratterrano i bambini con il trucca bimbi, distribuzione di gadget, presenza di clown e musica. inoltre saranno misurati i parametri vitali e sarà fatta informazione per quanto rigurada le donazioni di sangue con presa di appuntamenti per tipizzazione e donazione.