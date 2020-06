Calcio, a Campobasso si lavora per la riqualificazione dello Stadio

Ieri siamo intervenuti sul capitolo dei lavori da effettuare presso lo stadio di Selvapiana e che dovrebbero partire, secondo le migliori previsioni, ad inizio luglio: ieri abbiamo avuto un colloquio telefonico con l’Assessore allo Sport al comune Praitano. Questi ci ha confermato che è in essere la fase di aggiudicazione di alcuni lavori consistenti nel ripristino del copriferro deteriorato in diversi settori della struttura come la curva nord, le due tribune laterali scoperte, parte della curva sud e parte bassa della tribuna centrale. Per tali opere verranno impiegati 159.000 euro piu iva secondo delle stime a meno che non risultino delle economie a seguito dell’asta che, solitamente, in campo amministrativo e non solo viene fatta al ribasso. Ieri erano circolate delle voci smentite con forza dallo stesso assessore Praitano secondo le quali il comune non disporrebbe di altri centomila euro necessari per la realizzazione di alcune strutture aggiuntive come la sala gos e l’impianto di video sorveglianza, due opere necessarie per giocare in un campionato professionistico. Tornando a tali indiscrezioni, l’assessore Praitano ci ha confermato telefonicamente come le risorse utili sono già nel bilancio di previsione del comune. Sono in corso alcuni conteggi da parte della struttura municipale per verificarne l’immediata disponibilità. Capitolo lavori: questi dovrebbero essere effettuati entro e non oltre trenta giorni dal loro inizio e una volta effettuati nella loro interezza porteranno la capienza di selva piana a 7500 spettatori auspicabilmente entro settembre prossimo. Entro, poi, l’anno successivo si farà ricorso ad un corposo finanziamento regionale ricordato anche nel servizio di ieri grazie al quale la capienza, previa installazione di tornelli presso Selvapiana, potrebbe raggiungere una capienza di 14.000 presenti. Il Campobasso sta prendendo informazioni costantemente presso emissari della Lega Pro e contestualmente con membri della commissione provinciale dei pubblici spettacoli per sapere in maniera minuziosa l’entità delle opere affinché si possa disporre di una capienza minima per partecipare alla Lega pro. Con grande tenacia la società rossoblu sta lavorando su un fronte ben definito. Anche il tecnico neo confermato Cudini, da noi interpellato, ha battuto molto sulla questione infrastrutturale per raggiungere il professionismo dall’ingresso secondario accodandosi al Gesuè pensiero. L’allenatore del Campobasso ritiene che l’attuale fase di transizione possa essere lunga sia per il completamento dei campionati che una definizione esaustiva dei criteri per domandare il ripescaggio in Lega pro. Per inciso, fra i criteri, esiste da sempre quello economico del versamento a fondo perduto di 250.000 euro tuttavia ancora non confermato dagli organi federali.

Per i tifosi rossoblu e per tutto l’ambiente non resta che aspettare il corso degli eventi che, notizie alla mano, si annuncia abbastanza elaborato considerati gli scompensi temporali portati dall’emergenza sanitaria. Quanto al parco giocatori, sembra essere sempre piu vicina la conferma del centrocampista Candellori per il quale manca solo la comunicazione ufficiale da parte della società. Mentre proprio stamattina sono circolate voci di un possibile addio dell’attaccante romano Danilo Alessandro per il quale sarebbe in pole position la società dell’Aprilia. Rimangono indiscrezioni, queste su Alessandro, tutte da confermare.