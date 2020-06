Finita la paura del Coronavirus, la politica cittadina torna ad animarsi. A Isernia, tra meno di un anno si vota per il sindaco e le aspirazioni tornano ad emergere in ogni schieramento. Senza dubbio il nome più ”caldo” nella classifica del totosindaco è quello del primo cittadino uscente, Giacomo d’Apollonio, che ancora non ha deciso se riprovarci o meno, ma comunque se scegliesse di ritentare, difficilmente il Centrodestra potrebbe scaricarlo. Se, invece, l’ex generale si tirasse fuori, ecco che si aprono mille piste. Si parte con il vicesindaco uscente, Cesare Pietrangelo, passando per l’assessore alle politiche sociali, Petro Paolo Di Perna o Giampiero Mancini. Per i Popolari, il nome è uno solo, quello di Gianni Fantozzi. Ma per il Centrodestra ci sono anche altri nomi come: Raimondo Fabrizio, per Forza Italia, o Eugenio Knianiski per la destra e Stefano Testa per la Lega. Senza dimenticare Giovancarmine Mancini. Sull’altro versante, i due nomi più caldi sono quelli di Maria Teresa D’Achille e Mino Bottiglieri, per il Pd e per i Grillini, infine le liste civiche e trasversali. Qui da segnalare i nomi di Oreste Scurti, ex Grillino, poi staccatosi dal Movimento, che porta con sè una consistente dote elettorale: è stato il più votato a Isernia alle ultime regionali tra i candidati di tutti i partiti, il movimentista Emilio Izzo e la novità delle ultime ore, quella di una lista di professionisti capeggiata da Massimo Di Nezza.