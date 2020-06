Nuovo sopralluogo del perito nominato dalla Procura di Larino sulla Panda rossa di Vicky Bucci, la donna di 42 anni scomparsa a dicembre e ritrovata un mese dopo all’interno della sua auto nelle acque del porto di Termoli. L’ingegner Giovanni Russo è tornato nell’officina di via Corsica, dove la vettura si trova in custodia sotto sequestro, per nuovi accertamenti, alla luce anche dei risultati dell’autopsia eseguita dal professor Francesco Introna e secondo la quale la donna sarebbe morta per annegamento. Al sopralluogo erano presenti anche gli avvocati delle parti. Una ripresa dell’attività di indagine dopo la fine del lockdown che ha inevitabilmente fatto registrare un rallentamento in tutte le inchieste. Tanti ancora i punti poco chiari del caso di Vicky: è stato un gesto volontario? L’auto è stata spinta dagli scogli? Come è possibile che non abbia lasciato segni evidenti sui grossi massi?

Il perito dovrà accertare se la macchina è effettivamente caduta in quel punto, senza lasciare segni o pezzi d’auto sugli scogli o se sia, caduta in un altro punto, e poi sia stata trascinata sul fondale, fino al luogo del ritrovamento, dalle correnti. Questo spiegherebbe anche perché i sommozzatori a due giorni dalla sua scomparsa non trovarono nulla intorno al molo est. Per la morte di Vicky l’unico indagato è il compagno di Termoli, con cui aveva un rapporto burrascoso e con cui è stato accertato dagli inquirenti ha avuto una violenta lite proprio la notte della sua scomparsa. L’ipotesi di reato a carico dell’uomo è istigazione al suicidio. Il caso di Vicky aveva creato molto clamore richiamando l’attenzione anche dei media nazionali. Una donna solare e piena di energie, cambiata repentinamente negli ultimi mesi della sua vita. Un rapporto di coppia difficile l’aveva segnata e l’aveva spinta anche a chiedere ospitalità a un amico in Canada, dove progettava di andare, per provare a cambiare vita.