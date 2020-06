Ticket, Calenda: stop alla burocrazia e esenzione per anziani e disabili

“Siamo una delle poche regioni che non contempla per gli anziani e per i disabili una procedura semplificata per l’accesso all’esenzione dal ticket sanitario, così ogni anno sono costretti a dover rinnovare la propria esenzione, entro e non oltre la data prefissata. Spesso l’intera procedura diventa per loro ulteriore fonte di stress. Sono molte le persone che vivono in condizioni di difficoltà economiche e affetti da patologie croniche, che purtroppo non solo vivono quotidianamente le criticità legate alla patologia stessa, ma devono anche preoccuparsi di presentare annualmente richieste di agevolazioni sanitarie, come l’esenzione dal ticket. Molto spesso gli stessi anziani, ma anche i disabili, vivono da soli e ciò rende ancora più complicato il rispetto puntuale di regole rigide, che altrove sono state già eliminate – è quanto dichiarato dal Presidente della IV Commissione consiliare della regione Molise, Filomena Calenda, che ha già avviato, in queste ore, un proficuo dialogo con l’azienda sanitaria regionale. L’ipotesi percorribile– suggerisce la Calenda- è quella di attivare l’esenzione permanente e su questo – conclude il Presidente – sono certa che avremo risposte positive e mi auguro in tempi rapidissimi”.