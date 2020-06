Coppa Disciplina, il CUS Molise la squadra più corretta del girone C

Il Cus Molise ha conquistato il primo posto nella speciale classifica della Coppa Disciplina tra le formazioni del girone C, seconda a livello nazionale tra tutte le squadre di serie A2 Questo a conferma del fatto che nel mondo dello sport in generale e del calcio a 5 in particolare, i risultati positivi possono arrivare non soltanto grazie ad una vittoria ottenuta realizzando un gol in più dell’avversario, ma anche riuscendo ad evitare cartellini (gialli o ossi che siano) e rispettando prima di tutto chi si ha di fronte.

Il tecnico della formazione universitaria Marco Sanginario ha commentato il riconoscimento: “La vittoria della Coppa Disciplina nel nostro girone e il secondo posto a livello nazionale è un risultato che ci lusinga e ci rende orgogliosi dei nostri ragazzi e di quello che, insieme alla società siamo riusciti da sempre ad inculcare nei nostri giocatori – spiega il tecnico – è un risultato di grande prestigio anche per il nostro Ateneo, essendo la rosa del Cus Molise composta in gran parte da studenti universitari dell’Unimol. Ogni anno in sede di presentazione della squadra prima di iniziare la preparazione, chiediamo ai ragazzi la massima correttezza e il rispetto delle regole, in campo e fuori e la vittoria della coppa Disciplina per il secondo anno consecutivo dimostra che abbiamo avuto ragione ed è frutto del grande lavoro svolto in sinergia tra società, staff e squadra. Questo tassello rende ancora più importante la nostra prima stagione in serie A2 e ci spinge a fare sempre meglio in futuro da ogni punto di vista”.