E’ fermo a 222 il numero dei casi positivi in Molise anche dopo l’esecuzione di altri 71 tamponi processati questa mattina, risultati tutti negativi. 1703 il totale dei tamponi eseguiti,di cui 1481 negativi. La curva del contagio al momento sembra essersi arrestata. Intanto due persone sono state ricoverate nel reparto di Malattie infettive: si tratta di un anziano di Cercemaggiore, che si trovava all’ospedale di Larino e di una operatrice della casa di riposo di Agnone. Sono invece usciti dalla terapia intensiva i due pazienti provenienti da Bergamo. Dunque una situazione che induce ad un cauto ottimismo anche se è presto per poter dire che il contagio si è arrestato. per questo la guardia non può essere abbassata ed è assolutamente continuare a rimanere a casa ed uscire solo se strettamente necessario.