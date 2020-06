Campobasso, il sindaco revoca ordinanza che imponeva chiusura dei locali a mezzanotte

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha revocato una precedente ordinanza con la quale veniva disposta la chiusura, alle 24, per gli esercizi pubblici e alle 21.30 per quelli di vendita di prodotti alimentari. Tutto cio’, “visto l’andamento epidemiologico attuale”. “E’ bene chiarire – spiega in una nota – che restano in vigore tutte le misure sull’uso dei dispositivi di protezione nei locali, come del resto continuano ad essere vietati gli assembramenti. L’ingresso all’interno dei locali va contingentato e confido nel massimo senso di responsabilita’ di clienti e gestori per quanto concerne l’attuazione delle direttive impartite. In accordo con il Questore – aggiunge – e’ previsto il controllo serrato del rispetto delle misure di legge in vigore, da parte delle Forze dell’ordine, cosi’ come del resto e’ accaduto nelle settimane precedenti”.