Termoli: intercity in ritardo di 5 ore, passeggeri soccorsi dai vigili del fuoco e dal Sae112

Serata movimentata quella di ieri sera alla stazione ferroviaria di Termoli, dove è arrivato un treno dal Milano con 5 ore di ritardo dopo un guasto all’altezza di Montenero che ha obbligato il convoglio a restare fermo in un punto in cui non era possibile scendere. Termoli è stata poi la prima stazione di fermata dopo aver riparato il guasto. L’intercity è stato comunque fermo ancora una mezzora, per permettere a una passeggera in carrozzina di scendere. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno prelevato e accompagnato l’anziana fino all’albergo. L’associazione Sae112 ha provveduto a fornire assistenza ai passeggeri, stremati dal ritardo, distribuendo acqua e generi alimentari.