Campobasso – Nel weekend la campagna di sensibilizzazione sul distanziamento sociale

Va avanti la campagna di sensibilizzazione e informazione sulle corrette misure da rispettare per il distanziamento sociale in ogni situazione quotidiana, promossa dal Comune di Campobasso con il contributo dei ragazzi dell’Unitalsi. I gazebo informativi saranno presenti anche questo fine settimana, da oggi venerdì, sabato, dalle ore 20.00 alle 23.00, e domenica per tutta la mattina, lungo corso Vittorio Emanuele e in prossimità di via Ferrari. Sarà possibile acquistare anche magliette, mascherine e shopper bag realizzate per meglio divulgare il messaggio della campagna “Ué pe’ mò nen t’azzecca’!”.

“Siamo contenti di come lo spirito della campagna promossa dalla nostra Amministrazione è stato recepito e trasmesso in queste prime settimane da una larga parte della popolazione cittadina. – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano – I ragazzi dell’Unitalsi sono stati, in questo senso, importantissimi, perché ci hanno permesso di instaurare un contatto diretto ed immediato non solo con i più giovani, ma anche con cittadini di ogni età che sono stati avvicinati per strada, nei punti nevralgici della vita serale e notturna della nostra città, per ricevere materiale informativo e promozionale legato al senso della campagna di sensibilizzazione. Sono stati proprio i cittadini, in effetti – ha specificato l’assessore Praitano – a decidere i logo della campagna, a dimostrazione di come un messaggio non solo ben congeniato ma anche fondato su un tema centrale del nostro odierno vivere, possa trovare nuove ed innovative modalità di diffusione che ne amplificano lo scopo portando, si spera, ad un’attenzione maggiore in merito ai comportamenti sociali più consoni da mettere in pratica anche nei momenti di svago che ci stiamo avviando a riscoprire.”