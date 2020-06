Truffa ai danni di due anziani coniugi di Trivento, spillati 14mila euro. Il triste fatto di cronaca è avvenuto alcuni giorni fa, in contrada Pontoni di Trivento. Due sconosciuti hanno picchiato alla porta dei residenti, dicendo di dover consegnare del materiale ordinato dal proprio nipote. Con un raggiro telefonico, messo in scena per far cadere nella trappola i due malcapitati, i malviventi hanno poi chiesto la somma di 14mila euro per consegnare alcuni pacchi del presunto ordine. Una truffa organizzata nei minimi particolari, che ha trovato completamente impreparati i due residenti, i quali solo dopo, con gran stupore e meraviglia, hanno realizzato di essere stati vittime di un raggiro. Numerose sono state le iniziative negli ultimi tempi, anche da parte dell’Arma dei carabinieri, per prevenire le truffe, nonostante ciò gli eventi negativi si ripetono, i malviventi fanno leva sugli anziani soli, entrando nell’intimità dei loro rapporti familiari, portando via anche ingenti somme di denaro, come in questo caso.