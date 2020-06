Coronavirus, nessun contagio, 11 persone guarite. Nessun ricoverato al Cardarelli

Prosegue il trend positivo per il Molise sul fronte del coronavirus. Dai tamponi processati nelle ultime 24 ore non risultano, infatti, nuovi contagi, mentre aumentano i guariti, 11 in tutto: 1 paziente di Campomarino è stato dimesso da Malattie infettive, 9 di Campobasso, di cui 6 del cluster rom, 1 di Cercemaggiore. Sono 26 gli attualmente positivi, 445 i tamponi positivi. 21165 i tamponi processati dall’inizio dell’emergenza. Non ci sono ricoverati al Cardarelli.