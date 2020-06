Michele Iorio: “Non darò mai la fiducia a una maggioranza così composta”

Una situazione non certo tranquilla, quella che sta vivendo il centrodestra in Regione. Incombe la mozione di sfiducia al Presidente Toma. L’ex Governatore, Michele Iorio, è stato diretto nell’analizzare il quadro, in una intervista a Telemolise.

“Non si può che essere preoccupati di fronte a un Presidente – ha detto – che non rendendosi conto della responsabilità che deriva dal suo ruolo, in piena emergenza Covid, apre una crisi politica che è inverosimile, devastante per una coalizione, perché manda a casa quattro dei suoi componenti, creando le premesse per arrivare a quello che sta accadendo in questi giorni. Quindi – ha continuato Iorio – un presidente che non si rende conto davvero che i suoi comportamenti possono essere per il Molise dannosi e non efficaci per superare momenti di tale difficoltà. Io non mai condiviso metodi né sistemi di governo rispetto a questa maggioranza dalla quale ho preso le distanze fin dal mio ingresso in Consiglio regionale. Continuo su questa base e non darò mai la fiducia ad una maggioranza così composta e credo che se non ci saranno fatti nuovi, determinanti e se non ci sarà la voglia di resettare tutto quanto fatto politicamente fino a questo momento, non posso fare altro che appoggiare la mozione, se verrà presentata, dopo averla letta, naturalmente”.

Quale lo scenario che si prospetta, a questo punto, per il centrodestra molisano e la Regione?

“Il centrodestra molisano – ha sottolineato Michele Iorio – è in una crisi davvero incredibile, anche perché non ci sono motivazioni tali da determinare un quadro così devastante come quello che si sta delineando in questo periodo. Se si legge la storia di questa Regione – ha spiegato l’ex governatore – al di là di qualche momento di frizione, non c’è stato mai un comportamento dei consiglieri che abbia determinato una tale confusione e divaricazione. E allora – ha detto ancora – qualcuno si deve porre il problema chiedendosi: “Forse sto sbagliando?”, invece di acuire ulteriormente la tensione nei consiglieri di maggioranza, minacciando dimissioni che non avverranno mai, perché, ha rimarcato Iorio – io sono convinto che il Presidente non si dimetterà mai di sua spontanea volontà. Quindi – ha puntualizzato – credo che tutto questo serva solo a rinfocolare polemiche, mentre i molisani aspettano di sapere che fa la Regione rispetto ai problemi dell’occupazione, del sostegno alla povertà, del rilancio dell’economia. Sono tutti argomenti passati in secondo piano rispetto alla composizione che questo Presidente deve fare della sua Giunta e – ha concluso Michele Iorio – lo fa sempre con molte operazioni assai improbabili”.