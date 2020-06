Moto ad acqua e cani bagnini nel fine settimana: via al servizio di salvamento sulle spiagge libere di Termoli

5 postazioni sulle spiagge libere di Termoli, tre a Rio Vivo e due sul lungomare Nord, moto ad acqua nel week end e l’aiuto dei cani addestrati a salvare le persone nei giorni di maggior affluenza. Sono queste le principali novità del servizio di salvamento sui tratti di arenile libero, che per il secondo anno consecutivo si è aggiudicata la Lifeguard di Pescara, una cooperativa che conta 500 dipendenti e che garantisce il servizio in tante altre regioni d’Italia. I bagnini hanno seguito un corso con le nuove norme anticovid e sono preparati a rispettare le distanze di sicurezza anche in caso di soccorso a una persona. Useranno sempre maschera e boccaglio e se fosse necessario rianimare qualcuno utilizzeranno il pallone ambu o il defibrillatore.

L’assessore Enzo Ferrazzano in apertura di conferenza ha risposto alle polemiche sollevate dalle opposizioni in seguito all’ordinanza che vietava il bagno sulla spiaggia libera, ricordando che la stagione a Termoli non è mai partita prima del 15 giugno e di aver eseguito una regolare gara per assegnare il servizio. Dei 150mila messi disposizione dalla Regione per la messa in sicurezza delle spiagge libere, “44mila euro” ha aggiunto Ferrazzano – sono stati destinati a Termoli. Presto verranno sistemati bagni e saranno assunti stewart per l’assistenza sui tratti in concessione. Confermata per l’estate anche la presenza della navetta gratuita per raggiungere il mare con servizio che partirà il primo luglio terminerà il 31 agosto. L’assessore al turismo Michele Barile ha fatto sapere che l’Amministrazione sta lavorando a un supporto digitale, a un applicazione che servirà a verificare se i posti a disposizione in spiaggia siano al completo. Un’estate da vivere in sicurezza e con serenità, secondo il sindaco Francesco Roberti