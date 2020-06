Fc Matese presentato il nuovo mister Corrado urbano

Tante presenze di pubblico e di appassionati di calcio alla cerimonia di presentazione dell’allenatore Corrado Urbano e del logo dell’F. C. MATESE. La neo società ha le idee chiare e si è assicurata un allenatore di assoluto livello ed esperienza, per Urbano un passato da calciatore con quasi cento partite in serie A, una conoscenza del calcio molisano per aver allenato sia il Venafro che l’Olimpia Agnonese nei campionati di serie D. Un allenatore esperto che da tanti anni riesce a portare a casa gli obiettivi delle società che ha rappresentato, una militanza importante in particolare nei gironi F, G e H. Cerimonia svolta al “Ferrante” impianto di gioco di Piedimonte Matese che sarà la nuova casa della società campana. Al termine della presentazione le parole del nuovo tecnico Corrado Urbano pronto a questa nuova avventura con una società ambiziosa:

“Prometto massima professionalità e porto in dote una lunga militanza in questi campionati. Insieme alla società cercheremo di allestire una squadra pronta a regalare emozioni e soddisfazioni a questa terra e a questa gente. La società ha tanto entusiasmo, un entusiasmo che dobbiamo alimentare con i risultati. C’è una buona organizzazione, siamo una neo promossa e dobbiamo creare un gruppo forte dal punto di vista caratteriale. Nella costruzione dell’organico dobbiamo partire dai ragazzi juniores, dopo arriveranno 7/8 giocatori con almeno 4 campionati di quarta serie sulle spalle. Stiamo valutando anche delle conferme dei giocatori in forza sia al Vairano sia al Tre Pini, ma siamo alle fasi iniziali nei prossimi giorni ci saranno novità”.