Isernia. Ragazza di 16 anni si allontana da casa, rintracciata dalla Squadra mobile

Qualche sera fa, i poliziotti della Squadra Mobile di Isernia hanno rintracciato una 16enne, allontanatasi da casa. I genitori si sono rivolti alla Polizia, preoccupati perché da qualche ora non riuscivano a mettersi in contatto con la ragazza. Immediatamente gli agenti si sono attivati.

Attraverso un’analisi del profilo social della giovane, hanno individuato alcuni amici, ricostruendo gli spostamenti delle ultime ore. Sono così riusciti a risalire al domicilio di uno degli amici dove la ragazza intendeva trascorrere la serata all’insaputa dei genitori, che hanno ringraziato gli agenti della Questura per averli aiutati a ritrovare in così breve tempo la figlia, che non si era resa conto pienamente dell’apprensione causata.