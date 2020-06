Sviluppo turistico, il Comune di Roccavivara ha aderito al progetto “Borghi della Salute”. L’obiettivo è quello di creare un sistema di offerta turistica locale per un turismo della salute, che intende valorizzare e promuovere il territorio. I proprietari di abitazioni, che intendono aderire all’iniziativa, dovranno mettere a disposizione i propri immobili per uso turistico e darne comunicazione al Comune. Il programma – fanno sapere il sindaco Franco Antenucci e il consigliere delegato al Turismo, Antonio Di Lisa – intende tenere un approccio naturalistico, sostenibile e lento, oltre che storico, culturale, artistico, religioso, utilizzando tutte le risorse di bellezze che il territorio offre, e soddisfare le esigenze di chi vuole esprimere la propria esperienza di vita in piena libertà, a contatto con la natura, in un ambiente pulito, arricchita da cibo sano e da una attività di movimento salutistica. I proprietari di abitazioni devono assicurare le seguenti condizioni: la casa deve essere consegnata pulita al turista; l’abitazione deve essere arredata e devono essere forniti utensili, materiale di pulizia, cucina idonea per la preparazione dei pasti, numeri di posti letto idonei alle richieste; deve essere fornito un numero di telefono per la comunicazione di eventuali guasti; una fotografica dell’esterno dell’abitazione; una scheda contenente le caratteristiche dell’abitazione; una comunicazione di disponibilità contenente i dati anagrafici del proprietario ed il suo recapito telefonico. A detta iniziativa possono partecipare anche le attività ricettive presenti sul territorio.