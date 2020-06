Anziano di Campomarino positivo al Covid-19, trasferito al Cardarelli

Un uomo di circa 70 anni residente a Campomarino è risultato positivo al Covid-19. L’anziano, cardiopatico, si è presentato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli e con una febbre lieve ed è stato sottoposto al tampone. Dopo il riscontro dell’infezione è stato trasferito in ambulanza protetta nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Da una prima ricostruzione non aveva gravi sintomi riconducibili al contagio da coronavirus. Stando a quanto si è appreso in base al livello di positività del tampone l’uomo potrebbe aver contratto il virus almeno da 20 giorni. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la catena epidemiologica.