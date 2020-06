Consiglio Federale FIGC Molise, indicazioni confermate da ratificare il 1 Luglio. L’intervista al Presidente Di Cristinzi

Si è concluso da pochi minuti il Consiglio Federale della Figc Molise. Decisioni definitive ancora non ci sono per via del Consiglio Federale della Lnd previsto il 25 giugno che deciderà in merito alla questione relativa alle retrocessioni. In attesa di questo incontro, la Figc Molise ha di fatto tracciato la sua linea questo pomeriggio, una line che verrà confermata nella nuova riunione molisana prevista il 1 Luglio. In quella data tutto sarà ufficiale, sia sulle promozioni, sia sui nuovi organici di Eccellenza e Promozione per la stagione 2020/2021. Detto questo, vediamo le linee del comitato:

Comprensorio Vairano (ora FC Matese) promosso in serie D;

Alife retrocesso in Promozione;

Aurora Ururi e Castel di Sangro promosse in Eccellenza;

Blocco delle retrocessioni in promozione;

Turris Santa Croce di Magliano e Virtus Gioiese promosse in Promozione;

Dai tre gironi di Seconda Categoria le prime tre passano in Prima Categoria;

Di seguito riportiamo l’intervista del Presidente Piero Di Cristinzi che parla anche delle possibili date della nuova stagione e di tutti gli aiuti in programma o previsti per sostenere le società dei campionati dilettantistici.