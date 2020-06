Fornelli. Con la moto contro il guard rail, grave motociclista di Trivento

È stato ricoverato in gravi condizioni al Veneziale di Isernia un motociclista di 31 anni, originario di Trivento, coinvolto in un incidente che si è verificato in tarda mattinata a Fragnete, sulla strada provinciale che collega Fornelli a Isernia. Per cause che accerterà la Polizia stradale il motociclista è finito fuori strada, finendo contro il guard rail, nelle vicinanze del ponte di Fornelli. L’uomo, soccorso dal personale del 118, è stato condotto al pronto soccorso di Isernia, dove è stata riscontrata una grave ferita al braccio. Non è escluso il suo trasferimento in un altro ospedale, probabilmente a Pescara