Spadafora:” Lunedì i bonifici per i collaboratori sportivi e un nuovo fondo per le società. “

Nella giornata di ieri il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha tenuto una diretta facebook della durata di circa mezz’ora nella quale, oltre a comunicare la data ufficiale della ripresa del calcio, ha affermato che il governo lunedì effettuerà i bonifici ai dipendenti di Sport e Salute relative ai mesi di marzo, aprile e maggio. Anche gli arbitri verranno sovvenzionati benchè non rientranti formalmente nella piattaforma Sport e Salute, così Spadafora. Molti sono intervenuti nel corso della diretta social sollecitando l’erogazione di bonifici già promessi da tempo dal ministero competente. Le novità sostanziali non sono terminate qui: il ministro ha pure annunciato di aver firmato un decreto contenente una liquidità pari a 51 milioni di euro come sostegno a fondo perduto da destinare alle società dilettantistiche, cioè ASD E SSD. Spadafora ha parlato di una prima trance di fondi e di una pratica abbastanza rapida per ottenere questi crediti. Gli uffici del ministero dello sport sta lavorando ai criteri per l’assegnazione delle cifre. Lo stesso Spadafora, per esemplificare, si è riferito alle società che gestiscono strutture che teoricamente hanno più costi fissi da sostenere. Il titolare del dicastero dello sport si è pure impegnato per la riapertura dello sport amatoriale che dovrebbe essere prossima: anche su questo tema è stato sollecitato da molti spettatori. Spadafora ha garantito che con il nuovo dpcm ci sarà il via all’attività amatoriale, parliamo della partita a calcetto fra amici. In questo senso, se le cose dovessero andare bene, ha detto il ministro, che la data utile potrebbe essere il 15, al massimo il 22 giugno.