Assessore esterno, la risposta dei consiglieri dissidenti a Toma: nasce il “Polo civico”

Sono una serie di nubi fosche e minacciose quelle che si stanno addensando sulla Regione Molise e il barometro politico segna decisamente tempesta. All’indomani della nomina dell’Avv. Michele Marone ad assessore regionale in quota Lega, monta la fronda all’interno del centrodestra. Quello compiuto dal Governatore Toma viene letto come un vero e proprio atto di sfida, in modo particolare dal gruppo di Consiglieri che solo qualche giorno fa avevano raccomandato al Presidente della regione di procedere alla scelta del quinto assessore tra gli eletti in Consiglio regionale. In tal senso è stato sottoscritto e diramato un documento da parte di sei consiglieri di maggioranza: Salvatore Micone, Gianluca Cefaratti, Andrea Di Lucente, Aida Romagnuolo, Filomena Calenda e Armandino D’Egidio. L’evidenza palmare dei fatti dimostra che l’indicazione pervenutà a Toma non solo non è stata accolta ma è stata ribaltata nel corso di poche ore. Il Presidente, dal canto suo, ha ribadito un concetto: il Molise ha bisogno di un amministratore e non di un politico e io mi occupo di amministrare la Regione. Questo per dire a chiare lettere che il tempo dei minuetti e delle quadriglie politiche è finito. Tuttavia lo schema generale si complica, poiché la nomina di Marone non è stata gradita dai consiglieri aventiniani. Niente contro la persona, ma viene contestato il metodo seguito per la nomina. Gli accordi, sostengono, erano altri, ovvero bisognava attendere il giro di boa della legislatura per rimettere mano al quadro complessivo degli incarichi istituzionali. A questo punto, però, il dato è tratto e bisogna riorganizzare le file. La mossa che è allo studio ma sulla quale c’è ormai un accordo definito, è quella di costituire un Polo civico composto dai consiglieri firmatari del documento indirizzato a Toma e non accolto da quest’ultimo. Un Polo civico, dicono, che si ponga come argine allo strapotere di due sole forze politiche nazionali. Il riferimento è chiaro ed è rivolto alla Lega e a Forza Italia. In particolare gli equilibri andranno a rimodellarsi proprio sulla rappresentanza in giunta dei berlusconiani, poiché in quota azzurra sono da conteggiare gli assessori Cavaliere e Di Baggio, compagine alla quale il costituendo Polo civico aggiunge anche il presidente Toma, considerato anch’egli in quota forzista.

Potrebbe essere proprio questa la mossa del cavallo che ha in serbo lo stesso Toma per far quadrare in autunno i conti, uno scarto di lato che lo porterebbe a ridimensionare il peso di Forza Italia in Giunta sacrificando uno dei due tra Cavaliere e Di Baggio.

Intanto si avvicina il primo banco di prova: il consiglio monotematico di lunedì prossimo dedicato al tema del centro Covid da realizzare a Larino sarà già l’occasione per una prima conta. Sul tema, è cosa nota, Toma è scettico. Da una stima ufficiosa trapelata a titolo di indiscrezione, parrebbe che per costruire il centro Covid a Larino occorrano oltre 30 milioni di euro, ma per saperne di più bisognerà aspettare lunedì prossimo.