Ospedale Covid a Larino, Facciolla: “Abbiamo ottenuto il Consiglio monotematico”. M5s: “Proposta partita dal basso, invitiamo tutti a seguire la seduta”

Nell’ultima seduta del Consiglio regionale approvate una mozione ed una richiesta di Consiglio monotematico sull’ospedale Covid a Larino. “La richiesta – ha detto Vittorino Facciolla, consigliere regionale del Pd – è stata accolta ed il Consiglio monotematico si terrà il prossimo 15 giugno”.

“Siamo soddisfatti di questo importante risultato per due motivi: il primo è che da mesi (e siamo stati i primi) sosteniamo che realizzare l’ospedale Covid a Larino significa poter creare un importante centro interregionale per le malattie infettive che sarà sicuramente motore per l’economia del nostro territorio, il secondo motivo – ha concluso Vittorino Facciolla – è che finalmente si torna a discutere in Consiglio regionale di temi fondamentali per tutti i cittadini molisani come quello della Sanità e si torna a farlo con una prospettiva programmatica e concreta”.

“La proposta di un Consiglio monotematico sul Vietri di Larino come centro Covid, presentata come gruppo del M5S questa mattina in Consiglio regionale, – hanno spiegato i portavoce pentastellati – è una proposta partita dal basso. Ora sappiamo che lunedì 15 giugno, il dibattito sarà incentrato esclusivamente su questo progetto che per noi resta una priorità, quindi non possiamo che esserne soddisfatti.

Riteniamo infatti fondamentale che il Molise possa contare su una struttura capace, tramite personale medico e infermieristico oltre che apposita strumentazione, di dedicarsi all’emergenza sanitaria. Una struttura – hanno continuato – come quella di Larino, moderna, sicura e soprattutto pubblica anche se da troppo tempo sottovalutata e depauperata da una classe politica che, nonostante i nostri innumerevoli input, preferisce vivacchiare in uno stato confusionale senza precedenti. Il Molise ha bisogno di una seria programmazione sanitaria e l’ospedale Vietri può e deve essere riconosciuto quale struttura dedicata al Covid. Non lo chiede solo il Movimento 5 Stelle, ma tantissimi molisani. La nostra richiesta – hanno concluso i 5 stelle – di monotematico arriva infatti dopo un confronto con associazioni, cittadini, comitati e sindaci che invitiamo, tutti, a seguire i lavori del Consiglio regionale di lunedì prossimo”.