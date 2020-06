Isernia. Il Comune consegna un defibrillatore al centro sportivo di San Lazzaro

Da ora in poi anche nel centro sportivo del quartiere San Lazzaro sarà possibile giocare e allenarsi con maggiore tranquillità e sicurezza. Il sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio ha infatti consegnato un defibrillatore alla scuola calcio san Leucio, la società che gestisce l’impianto. Con questo defibrillatore, il Comune di Isernia ha portato a termine il suo progetto che preveda di dotare di apparecchi salvavita le strutture sportive e le aree più frequentate della città, ha sottolineato l’assessore allo sport, Antonella Matticoli. Il progetto del Comune di Isernia è importante e assume maggior valore poiché il centro sportivo di San Lazzaro – ha ricordato Fabio Sferra, della scuola calcio San Leucio – è frequentato soprattutto da bambini. «I defibrillatori sono importanti strumenti salvavita – hanno sottolineato d’Apollonio e Matticoli –, fondamentali per soccorrere chi viene colpito da arresto cardiaco ed evitare le morti improvvise. In passato il Comune ha già dotato di defibrillatori alcune specifiche strutture sportive e luoghi con alta frequenza di persone, quali il palasport Fraraccio, l’area di Le Piane, lo stadio Lancellotta e l’auditorium Unità d’Italia. Con l’installazione d’un defibrillatore anche a San Lazzaro, si è completata la dotazione in tutti gli impianti sportivi comunali, garantendo una maggiore sicurezza». Ogni anno, in Italia, i defibrillatori salvano centinaia di vite. Si stima che, laddove è presente il defibrillatore, si risolve positivamente il 93% delle fibrillazioni ventricolari che possono provocare la morte.