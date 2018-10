Classifica Legambiente, Campobasso perde ancora posizioni

É arrivata puntuale, anche quest’anno la relazione di Legambiente “Ecosistema Urbano”, che giunta alla venticinquesima edizione stila una classifica in base alle performance ambientali delle città capoluogo. Il rapporto effettuato dall’associazione vede la posizione del Capoluogo di Regione retrocedere ancora una volta; dal 73° posto del 2017, infatti, Campobasso cede ben 4 posizioni, arrivando al 77° posto, davanti a città come Torino, Bari e Napoli, ma dietro a città del calibro di Mantova, Bolzano Bologna e Trento. La classifica è stata redatta seguendo dei singoli indicatori come acqua, aria, verde, rifiuti e mobilità.

Il dato che maggiormente zavorra la valutazione complessiva del Capoluogo riguarda il tema degli sprechi idrici, che vede la città al 96° posto per dispersione. Non vanno meglio le cose sul tema rifiuti, che contribuisce al risultato negativo a causa della raccolta differenziata ferma al 13,6%. Preoccupante anche il dato relativo alla mobilità, in quanto lo spazio destinato alle isole pedonali è del tutto insufficiente (0,05 metri quadrati per abitante), di contro, molti sono i veicoli in circolazione, con 71 auto ogni 100 abitanti.

Un’analisi molto importante, dunque, che sottolinea una situazione non positiva per il Capoluogo.

Qui la Classifica completa.