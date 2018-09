Neuromed. Notte dei ricercatori, oltre 2mila studenti nei laboratori di Pozzilli e Caserta

Cinquecento studenti al giorno nei Centri di Ricerca dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli e Neurobiotech di Caserta per un totale di duemila ragazzi che dal lunedì al giovedì sono entrati nei laboratori scoprendo, insieme ai ricercatori, la meraviglia della scienza. Una settimana dedicata alla ricerca in ambito medico e tecnologico che ha visto una conclusione altrettanto seguita.

L’apertura ufficiale della Notte Europea dei Ricercatori promossa dall’IRCCS Neuromed e dalla Fondazione è avvenuta venerdì nel Centro ricerche di Pozzilli, preceduta dal convegno “Investire nei giovani ricercatori per disegnare il futuro dell’Europa”. Un momento quest’ultimo che ha visto confrontarsi i beneficiari delle Borse Marie Curie, finanziamenti cioè a quei giovani ricercatori che portano avanti studi riconosciuti dall’Unione Europea particolarmente innovativi.

La ricerca è il motore dello sviluppo, per tutti i Paesi europei, ma la ricerca si basa sui giovani. Puntare su di loro rappresenta il più grande investimento che una società moderna possa fare. Collegati in streaming i 26 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione e, come annunciato, il collegamento d’eccezione con il Museo della Scienza di Milano, dove l’evento Back to the future – Brain in the space, della Fondazione Carlo Besta, ha salutato il meeting di Pozzilli, con la partecipazione dell’astronauta Maurizio Cheli.

Al termine del simposio, l’apertura dei laboratori al pubblico che numeroso ha partecipato con entusiasmo alle tante attività ideate proprio dai ricercatori Neuromed. Una visita allietata a fine serata dall’allegria del “Pub med”, dalla musica dei “Paipers”, dal cibo mediterraneo del “Science dinner” e dallo spettacolo “Led Show – Illuminiamo la ricerca”.

“La Fondazione Neuromed – ha detto Mario Pietracupa, Presidente della Fondazione Neuromed – da sempre promuove il dialogo tra società e mondo scientifico. Crediamo che l’unico modo per dare il nostro contributo alla crescita culturale della società sia rappresentato da ciò che abbiamo fatto nel corso di questa settimana con gli studenti e oggi con le tante famiglie che ci hanno onorato della loro presenza. Partendo dalla conoscenza e dalla corretta informazione diventa anche più facile bloccare i messaggi scorretti senza fondamento scientifico, le cosiddette Fake News e non solo, che possono turbare la vita quotidiana di tutti noi producendo anche danni irreversibili. L’esperienza del progetto B-Future è stata unica, straordinaria, – ha continuato Pietracupa – e ha previsto il coinvolgimento di tantissimi: dai ricercatori, agli operatori culturali, oltre agli studenti a cui riconosciamo attenzione e interesse. A tutti loro va un sincero ringraziamento per il contributo offerto ad una società che, per migliorarsi sempre, ha la necessità di verità, di certezze e di ‘cultura’. Il nostro impegno è rivolto a raggiungere questo obiettivo”.

La Notte Europea dei Ricercatori targata Neuromed si è conclusa ieri a Caserta, nella storica cornice del Complesso Monumentale di San Leucio, con l’incontro: “Le fake news in medicina: una patologia dell’informazione”. Temi del convegno l’evoluzione e le dinamiche del fenomeno disinformazione in campo scientifico, soprattutto medico, interrogandosi su come le nuove tecnologie possano mantenere la loro promessa originaria: un empowering dei cittadini e dei pazienti verso una società le cui decisioni siano basate sulle evidenze.