Un incontro tra il dottor Nicola Rocchia, primario del pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso e gli studenti del liceo per parlare della prevenzione della dipendenza da alcol e droghe e per ampliare l’offerta formativa dell’istituto, che ha scelto una tematica di fondamentale importanza. Il tema si inserisce nel progetto “Martina” ed è stato organizzato presso l’aula magna di via Asia, grazie alla collaborazione tra i Lions Club Termoli Tifernus, con l’avvocato, nonché presidente Antonio Capobianco e il liceo. Il tema principale è stata proprio la dipendenza: quanto è facile caderci e quanto sia difficile il percorso per uscirne. Poichè le dipendenze sono situazioni di criticità, perché rendono schiavi, chiunque ne sia affetto e tanti sono gli aspetti in cui può sfociare una dipendenza: oltre all’alcol e le droghe, anche la ludopatia, internet (che ingloba a sua volta i social) e il fumo di sigaretta, ma ce ne sono tante altre. I primi contatti con le sostenze sono sempre soggettivi, sono legati molto spesso alla storia personale di un soggetto, al suo stato di salute, ma anche all’ambiente familiare e sociale.