Domani mercoledì 17 gennaio alle ore 11.00 nell’aula magna dell’Istituto

Alfano di Termoli in via Asia 2, si svolgerà, promosso dal Lions club Termoli Tifernus e in collaborazione con il liceo termolese, l’ormai

tradizionale incontro con gli studenti nell’ambito del Progetto Martina, service indirizzato agli studenti delle scuole superiori con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei tumori attraverso la conoscenza, l’adozione di uno stile di vita sano e l’attuazione di controlli periodici. Relatore il dott. Bernardino Molinari.

Un altro appuntamento ci sarà poi mercoledì 24 gennaio, stesso luogo, stessa ora, questa volta sulla prevenzione delle tossicodipendenze da alcol e droga, con il dott. Nicola Rocchia.

Presenti ad entrambi gli incontri il presidente del Lions Club Tifernus, avv. Antonio Capobianco e il vice presidente Francesco Cristaldi, insieme al cerimoniere Pasquale Stilla.

La dirigente dell’Istituto Alfano, Concetta Rita Niro, rivolgerà ai relatori e agli studenti un breve saluto.

“Ringrazio il presidente

Capobianco, Francesco Cristaldi, il dott. Molinari e il dott. Rocchia

per la loro disponibilità a collaborare con noi per il bene dei nostri giovani”, precisa la Dirigente dell’Istituto Alfano Concetta Rita

Niro, “e ringrazio gli insegnanti, in particolare la prof.ssa Francesca Lemme e il prof. Gianfranco Massaro, sempre impegnati ad offrire ai nostri studenti una formazione completa”.