Sono 65 i piloti iscritti alla trentesima edizione dello slalom Città di Campobasso, Memorial Gianlca Battistini che quest’anno spegne la sua trentesima candelina. Nel capoluogo di regione arriveranno, per la quarta tappa tricolore, da tutta Italia pronti a ricordare un ragazzo che amava i motori. Ci sarà il sette volte campione italiano Fabio Emanuele con la sua Osella Pa 9/90, l’attuale leader del campionato Salvatore Venanzio (Radical SR4), così come il campione italiano in carica Michele Puglisi (su vettura analoga). Non mancheranno Luigi Vinaccia e Gianluca Miccio, rispettivamente terzo e quarto in classifica generale. Molti saranno anche i piloti locali che hanno deciso di non mancare alla gara di casa, appuntamento imperdibile per chi delle quattro ruote è appassionato.

La macchina organizzativa dell’Aci Molise continua a lavorare incessantemente per mettere a punto gli ultimi dettagli prima del grande appuntamento e regalare ad appassionati e addetti ai lavori un evento di grande spessore. Ai nastri di partenza della competizione ci saranno tutti i migliori driver del circo tricolore, pronti a sfidarsi senza esclusione di colpi lungo l’impegnativo percorso previsto dagli organizzatori. L’obiettivo è quello di mettere in cassaforte punti importanti nella corsa al titolo. Si prospetta, quindi, un weekend intenso all’insegna dello spettacolo e della sana competizione. Il Memorial Gianluca Battistini è infatti un momento importante non solo dal punto di vista sportivo. Eventi di questa qualità rappresentano anche un volano prezioso per la promozione del territorio molisano, utili a favorire il turismo. Campobasso e il Molise saranno al centro dell’attenzione di appassionati e addetti ai lavori che non si lasceranno scappare l’opportunità di seguire da vicino la quarta tappa del campionato italiano slalom. Con le verifiche tecniche e sportive in programma sabato pomeriggio presso la concessionaria Style Gomme, la manifestazione prenderà ufficialmente il via. Domenica, poi, a partire dalle 9,30, ci sarà spazio per le quattro salite, una di ricognizione e tre ufficiali che decreteranno il vincitore assoluto della competizione.

Premiazione – Oltre alla premiazione che come da regolamento di gara si svolgerà presso Style Gomme, ai primi tre assoluti saranno assegnati premi speciali all’interno della Cerimonia di Premiazione del Coni in occasione della Festa Nazionale dello Sport organizzata dal Coni Molise che si terrà alle ore 17 di domenica in piazza Municipio a Campobasso. Questo passaggio oltre ad essere prestigioso per la macchina organizzativa e per l’automobilismo sportivo in generale, sancisce l’inizio della collaborazione tra il Coni e l’Aci Molise. “E’ una cosa molto bella che ci riempie di orgoglio – argomenta il presidente del Coni Molise Vincenzo D’Angelo – portare i primi tre assoluti all’interno della Festa dello Sport ne accrescerà il valore. E’ bastata una telefonata con il presidente Riccardo Tesone per trasformare un’idea in realtà. Sono convinto che ci sarà una proficua collaborazione con l’Aci anche in futuro. Quando si lavora in sinergia non può che essere un bene per tutti”.