Inaccettabile, un dolore immane, inspiegabile. Due comunità piangono: Guglionesi e Campomarino. Piange l’intero Molise. Valerio, 16 anni, è salito in cielo. Combatteva da un anno contro un male che non è riuscito a sconfiggere. Ha lottato fino all’ultimo. Non ci sono parole. Straziante.

Già innumerevoli le parole di vicinanza a mamma Barbara e papà Antonio, alla famiglia.

Valerio, un ragazzo speciale, che il destino ha portato via ingiustamente.