Li ha salutati uno ad uno, emozionata e felice, la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli è arrivata all’istituto Alberghiero di Termoli per la premiazione del concorso di pasticceria rivolto ai ragazzi speciali. Un’iniziativa giunta alla seconda edizione, ideata dallo chef Maurizio Santilli e abbracciata anche dalla federazione di pasticcieri. Un modello di inclusione e di sviluppo educativo, entusiasta la ministra Locatelli che ha parlato ai ragazzi, alle famiglie, ai docenti, alle istituzioni, tutti in campo, insieme. Una giornata sensazionale.

Studenti provenienti da 38 scuole d’Italia, una partecipazione straordinaria. Un modo concreto per valorizzare le abilità e le capacità metodologiche degli allievi con una programmazione differenziata. Perché nessuno può vietare di calpestare i sogni. Gran lavoro per la giuria che ha degustato delle vere e proprie opere di pasticceria di giovani talentuosi, non solo produttori di dolci ma anche costruttori di emozioni.