Cus Molise protagonista con il settore volley nel torneo S3, manifestazione che si divide in tre livelli: primo, secondo livello e maschile. Gli atleti e le atlete guidati da Marco Santucci, Alice Trivisonno e Michele Sulmona si sono fatti valere prima nelle tre fasi territoriali e poi in quella regionale. Il Cus ha preso parte alla kermesse con sei formazioni: una impegnata nel primo livello, quattro nel secondo e una nel maschile.

Nelle fasi territoriali di Campobasso, Termoli e Larino il Cus Molise ha conquistato ben tre secondi posti nei tre livelli, piazzamenti che hanno consentito di accedere alla fase regionale di Isernia. In pentria la squadra di primo livello ha affrontato la Nuova Pallavolo Campobasso perdendo 2-1 e centrando così la piazza d’onore. Per la squadra di secondo livello la prima avversaria è stata la Delfina Termoli battuta 3-0. Grazie a questa affermazione è arrivata la finale. Nell’ultimo atto ad imporsi è stata la Nuova Pallavolo 2-0. E’ arrivata quindi la medaglia d’argento. Per la selezione maschile l’avversaria è stata l’Ururi che è riuscita ad imporsi di misura 2-1. E per i giovani atleti campobassani è arrivata la seconda posizione finale. “Al di là di quello che è stato il risultato finale di tutte le categorie non possiamo che essere soddisfatti del percorso fatto – affermano i tecnici Santucci, Sulmona e Trivisonno – il movimento è in forte ascesa e la cosa ci fa enormemente piacere. Un grazie ai genitori che ci hanno affidato i loro figli e sostenuto durante tutto l’anno, al Cus Molise che ci consente di lavorare con grande tranquillità. Ci avviamo alla fine della stagione e il bilancio non può che essere positivo sotto tutti gli aspetti – rimarcano – abbiamo gettato le basi per un percorso interessante che intendiamo continuare con grande entusiasmo e con la speranza di fare sempre meglio in futuro”.