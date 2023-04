Sono già un migliaio le firme raccolte contro l’ipotesi di spostare la scuola D’Ovidio a Selva Piana per consentire l’abbattimento del vecchio edificio e la costruzione del nuovo.

Un’iniziativa lanciata dal consigliere comunale del gruppo Lega per Salvini, Alberto Tramontano, che ha fatto da collettore delle proteste dei genitori che non gradiscono questa soluzione.

Il progetto che interessa la D’Ovidio in piazza della Repubblica, prevede la costruzione di un nuovo stabile. Tre piani in superficie e altrettanti sotterranei.

La parte diciamo visibile dell’edificio dovrebbe ospitare alcuni uffici comunali al primo piano. Mentre al secondo e al terzo troverebbero sistemazione le scuole elementare e media.

Sottoterra sono previste due palestre, ai primi due piani interrati e infine un parcheggio di alcune centinaia di posti auto. L’area, oltretutto sarebbe del tutto rimodulata dagli svincoli di accesso della retrostante tangenziale.

Secondo la maggioranza cinque stelle di palazzo San Giorgio una soluzione sia per la scuola che per il traffico cittadino, con la soluzione per la circolazione in entrata e in uscita dalla città che per i parcheggi.

Aspetto debole della proposta, il momentaneo trasferimento degli alunni alla Cittadella dell’Economia di Selva Piana, dove fino a pochi mesi fa ha trovato sede uno dei centri vaccinali per il Covid.

I genitori degli studenti protestano per l’allontanamento dal centro dei propri figli, dalla non idoneità delle aule della cittadella, alcune senza nemmeno le finestre e dai tempi che la realizzazione del nuovo immobile richiederà.

Ora a temere uno stravolgimento di piazza della Repubblica ci sono anche i residenti della stessa piazza e delle strade vicine: via Milano e via Gorizia che sono il davanti e il retro della D’Ovidio. Cosa accadrà, è uno delle principali perplessità, quando nella zona si scaverà fino a tre piani di profondità e oltre per realizzare il nuovo progetto.

Intanto il consigliere Tramontano ha annunciato a breve l’apertura di banchetti per continuare la raccolta firme contro l’opera.

Alla casa della Scuola, poche centinaia di metri di distanza, costruita per ospitare gli alunni di Campobasso, il Comune ha promosso la Fiera del disco, appuntamento per gli appassionati del vinile e non solo in programma sabato e domenica con stand gastronomici e Dj.