Trentaduesimo turno di campionato alle porte, tre match alla chiusura della regular season prevista domenica 7 maggio. La giornata andata in archivio ha registrato la terza sconfitta in campionato del Pineto sul campo del Trastevere per due a zero. I laziali stanno attraversando uno strepitoso periodo di forma, tredici punti nelle ultime cinque, un fattore da tenere in considerazione dei play off. Per quanto riguarda il Pineto, gli uomini di Amaolo hanno fallito il primo match point per il salto di categoria ma ci riproveranno già domenica contro il Porto d’Ascoli. In caso di vittoria degli abruzzesi e contestuale battuta d’arresto della Vigor Senigallia lo storico approdo nei professionisti sarebbe ufficiale.

Il Vastogirardi può gestire un buon margine sulla zona rossa. C’è ancora da lottare e da difendere un vantaggio di tre lunghezze, domenica si viaggerà alla volta di San benedetto del Tronto. Proprio la Samb ha espugnato il difficile campo dell’Fc Matese ribaltando un match che si era messo in salita per il gol di Vincenzo Ricamato. Rammarico in casa matesina, una sconfitta che complica parecchio la rincorsa al quinto posto che significherebbe spareggi play off. Cinque i punti da colmare sui nove disponibili, una rincorsa difficile ma la matematica ancora non condanna gli uomini di Urbano che ci proveranno fino alla fine. Dopodomani impegno a Montegiorgio, avversario ostico e a caccia di punti per allontanare il pericolo della retrocessione diretta.

Obbligato al successo il Termoli, mister Esposito in settimana è ripartito dalla buona prestazione offerta dai suoi ragazzi contro il Cynthialbalonga per preparare la trasferta di Chieti, una gara importante non solo per la classifica ma anche perché molto sentita dal tifo giallorosso. Il trainer campano dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Antezza che ha patito un infortunio alla spalla ed è stato costretto a sottoporsi ad indagini diagnostiche. Esposito ha scontato anche i due turni di squalifica inflitti dal giudice sportivo e potrà tornare a guidare i suoi dal campo.