Trivento per l’integrazione, al via il corso base di lingua italiana per stranieri. “Land of the soul”, territori dell’anima, è la denominazione scelta dalla comunità triventina per l’iniziativa che intende dare un’occasione agli stranieri che vivono a Trivento. Un corso base gratuito di italiano presso la Casa canonica, di piazza Fontana. Entro il 12 marzo 2023, è possibile dare la propria adesione, per informazioni si può contattare i seguenti recapiti: Hamid 339.4570872; Giorgio 329.4114589.