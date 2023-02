“Hanno convinto le sue parole su diritti, lotta alle diseguaglianze, lavoro, dignità, contrasto ai cambiamenti climatici, sanità pubblica e scuola pubblica. Parole che sono in perfetta continuità con quel percorso progressista iniziato durante il secondo Governo di Giuseppe Conte e sciaguratamente interrotto da giochi di Palazzo condotti da Matteo Renzi”. Così il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in Molise Antonio Federico comementa l’elezione di Elly Schlein a segretario nazionale del Pd. Federico nell’occasione rilancia l’alleanza in vista delle prossime regionali: “

Qui in Molise prendiamo atto di questa chiara scelta di campo fatta dal Partito Democratico – afferma – e rinnoviamo senza spostare di una virgola il nostro impegno per le prossime elezioni regionali di giugno: la costruzione di un fronte progressista che metta insieme movimenti civici, sinistra, verdi ed anche il Pd. Un fronte progressista – conclude – in grado di essere alternativa forte e concreta al centrodestra locale. Un fronte progressista che deve avere una credibilità ed una coerenza di idee che non può essere inquinata in alcun modo: niente transfughi dal centrodestra e niente cosiddetto terzo polo”.