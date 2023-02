Una comunità sotto shock quella di Rotello scossa dalla morte prematura e inaspettata di Emilio Salvatore Sarni consigliere comunale di 47 anni deceduto la scorsa notte nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Termoli dopo un’operazione al polso.

Martedì mattina si stava allenando in casa come di consueto, quando sembra che un peso gli sarebbe caduto sul braccio.

Si è recato al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo e lì dopo aver effettuato i primi esami è stato rimandato a casa con una fasciatura.

Nei giorni seguenti la situazione è peggiorata, il polso si è gonfiato è così ha deciso di ritornare di nuovo all’ospedale da lì la decisione di operarlo d’urgenza.

Sembrerebbe che dopo l’intervento sia sopraggiunta una setticemia ed è stato trasferito nel reparto di Rianimazione dove il suo cuore ha smesso di battere la scorsa notte.

La famiglia ha presentato denuncia, ora sarà solo l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

Sarni era molto conosciuto in paese non solo per il ruolo di consigliere comunale ma anche come sportivo, t anti i messaggi su Facebook per ricordarlo come quello scritto dall’associazione sportiva “Il Valore.”